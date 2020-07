O Grande Prémio da Estíria marcou mais uma oportunidade perdida pela Racing Point, que viu Lando Norris 'vencer' a corrida do segundo pelotão ao aproveitar as dificuldades e a avidez dos homens da formação de Silverstone. No Grande Prémio da Áustria a equipa de Lawrence Stroll ficou aquém do esperado, perdendo para a Ferrari, o que poderia ser esperado, e para a McLaren, ao passo que a Renault se mostrava também forte por comparação, mas via Daniel Ricciardo abandonar.No entanto,…...