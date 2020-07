Lewis Hamilton venceu pela primeira vez em 2020 depois de dominar o GP da Estíria, assegurando a sua 85ª vitória passando a estar apenas a seis do recorde de Michael Schumacher. Depois de ter sido um dececionante quarto classificado no Grande Prémio da Áustria do fim-de-semana passado, Hamilton esteve absolutamente intocável este fim de semana, dominando por completo a corrida. Depois de ter realizado à chuva uma volta "do outro mundo, segundo Toto Wolff, o piloto inglês dominou a seu…...