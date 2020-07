Depois duma longa espera, a temporada de 2020 da European Le Mans Series vai finalmente arrancar, em Paul Ricard. Num plantel com 37 carros, Filipe Albuquerque regressa com a United Autosports e a Algarve Pro Racing terá dois carros em pista. No total, 26 equipas e 103 pilotos que representam 23 nações. Realiza-se no fim de semana a primeira prova do ELMS, na pista francesa de Le Castellet, num evento que irá contar com 37 inscritos. São 15 os carros…...