F1, O passo atrás da Ferrari: Fumo com (ou sem) fogo?

Bastou o primeiro Grande Prémio do ano para perceber que a Ferrari está em muitos maus lençóis, e por muitas explicações que Mattia Binotto esteja a tentar dar, falando por exemplo da má correlação dos dados do túnel de vento com a pista, a verdade é que se por vezes os números que se extraem de determinadas situações nunca dizem tudo, desta feita dizem mesmo muito. Olhando para diversas métricas, a Ferrari caiu fortemente de desempenho em qualificação, ritmo da…...