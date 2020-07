Callum Ilott e Felipe Drugovich dividiram os triunfos nas duas corridas de abertura da Fórmula 2 que tiveram lugar em Spielberg. Corrida 1: Callum Ilott estreia-se a vencerCallum Ilott logrou conseguir desenvencilhar-se bem e afastar-se dos problemas vencendo desta forma a sua primeira corrida na Fórmula 2, numa contenda com muitos incidentes em pista. O piloto da UNI-Virtuosi viu juntar-se-lhe no pódio os pilotos júniores da Academia da Ferrari, Marcus Armstrong e Robert Shwarztman, com este duo a conseguir um…...