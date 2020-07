Depois da qualificação para Grande Prémio da Áustria, o primeiro da temporada, dificilmente alguém apostaria contra uma dobradinha da Mercedes, mas um conjunto de circunstâncias acabaram por impedir que Lewis Hamilton secundasse Valtteri Bottas, que iniciou a época a vencer. Desde cedo ficou claro que os carros de Brackley estavam numa classe à parte, tendo o inglês sido o mais rápido em todas as sessões de treinos-livres. A facilidade com que o Campeão do Mundo e o finlandês rodavam em…...