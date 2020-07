Este é o fim-de-semana do início da temporada de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e, num momento em que o mundo passa por dificuldades, também as equipas terão os seus “demónios” para domar. O AutoSport aponta quais os desafios que cada uma delas terá de ultrapassar este ano. MercedesComo é habitual desde há longos anos, a equipa dos “Flechas de Prata” inicia a temporada como a grande favorita aos títulos, mas existe alguma indefinição em Brackley que…...