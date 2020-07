O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020 terá o seu início no próximo fim-de-semana, quase quatro meses após o planeado, e será uma época diferente que terá exigências diversas e impactos distintos das temporadas antecedentes. Mas quais serão? O Grande Prémio da Áustria, que se realiza dentro de poucos dias, marca o começo do campeonato mais desafiante da história da Fórmula 1. Até delinear o calendário mostra ser um enorme desafio, não tendo as equipas, pilotos, FOM, etc,…...