A Opel, em 1993, decidiu tentar bater o poderio da AMG-Mercedes no DTM, competição em que davam cartas há alguns anos. Para isso, criou um projeto ambicioso, utilizando o elegante Coupé Calibra, na sua versão mais musculada, com um motor V6 turbo, capaz de desenvolver 500 cv. Não foi fácil – foram precisos dois anos para finalmente chegar o sucesso. Só que, com ele, acabou o sonho do DTM. Que, nesse ano, já nem tinha esse nome, mas sim ITC.…...