Martin Holmes: Uma paixão inigualável

No momento em que o WRC festeja 50 anos, é uma boa altura para recordar Martin Holmes, um nome incontornável do Campeonato do Mundo de Ralis, e uma personagem que deixa um legado inigualável, tal foi o seu trabalho ao longo de décadas, como jornalista. Depois de uma fulgurante carreira como navegador, onde acompanhou alguns dos melhores pilotos, tornou-se num dos mais conceituados especialistas do Mundial de Ralis como jornalista. Fez a cobertura de 520 ralis do Campeonato do Mundo…...