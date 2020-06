No ano em que se comemoram os 50 anos da data da sua morte, Bruce McLaren foi eternizado com uma estátua na sede da McLaren, em Woking, tendo sido a sua filha, Amanda McLaren, a desvendar a estátua. Bruce McLaren foi um dos raros casos de piloto e construtor, que conseguiram sucesso. Fundador da McLaren, não teve tempo para festejar títulos e muitas alegrias. Morreu num acidente banal, durante um teste particular, na infame pista de Goodwood. Fez agora 50…...