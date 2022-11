Circuitos portugueses (menos) conhecidos: Ota

Quanto ao Circuito da Ota, é necessário enquadrá-lo nesta longa história dos traçados portugueses desde 1945. Com a inauguração do Autódromo do Estoril em 1972, Portugal passava finalmente a contar com um circuito permanente, o que era deveras necessário para dar um impulso definitivo à modalidade. Porém, a Crise do Petróleo de 1973 e a Revolução dos Cravos causaram profundas mudanças políticas, económicas e sociais que alteraram definitivamente o paradigma do automobilismo nacional. O Autódromo do Estoril foi nacionalizado e…...