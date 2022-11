Circuitos portugueses (menos) conhecidos: Alverca

Quando, após mais um retumbante sucesso do G.P. de Portugal em F1 na Boavista em 1960, o ACP “deitou contas à vida”, deparou-se efectivamente com duas questões amplamente abordadas nos artigos anteriores desta série. Em primeiro lugar, as provas não davam retorno financeiro, devido aos custos dos prémios a pagar aos pilotos e de toda a logística e meios humanos necessários para sustentar dois traçados tão longos como a Boavista e Monsanto, acumulando-se prejuízos. Por outro lado, ambos implicavam cortes…...