Vários níveis de emoção! Mário Castro e Manuel Castro trocaram a bacquet do lado esquerdo dos seus – respetivamente - Ford Fiesta R2T e Skoda Fabia R5, e explicam as principais diferenças entre ambos. O contraste dos 'cheques', mas também das sensações vividas. Sente-se ao lado deles… Mário Castro vs Manuel Castro! Ford Fiesta R2T e o Skoda Fabia R5´. Para quem se lembra deles, os Swing Out Sister eram um grupo musical inglês dos anos 80. Hoje, vamos tratar…...