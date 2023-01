MEMÓRIA/40 ANOS: Biasion e o Rali de Portugal: “Sintra, Arganil, Fafe, Bacalhau à Brás, feijoada e vinho verde”

O ano de 1983 foi, para Miki Biasion, de dupla conquista: os Campeonatos Europeu e Italiano de Ralis. O merecido prémio contemplou 5 provas no Mundial do ano seguinte. Portugal sempre fez parte dos destinos prediletos de Biasion. Por motivos desportivos, mas também gastronómicos. Do rali de 1984, terminado na 4ª posição ao volante de um Lancia 037 com as cores da Totip, recorda sobretudo “o show do Markku Alen”, que nessa altura representava para si uma referência, embora este…...