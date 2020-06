O anúncio da retirada no final do ano por parte da Audi terá ditado o fim do DTM, pelo menos como hoje o conhecemos. Como é que isto aconteceu e porquê já foi por demais debatido e rebatido, mas curiosamente, ninguém quer assumir a responsabilidade num círculo em que cada um aponta o dedo ao vizinho do lado. Após ter anunciado que iria deixar o maior campeonato de automobilismo de matriz germânica, a Audi foi violentamente apupada nas redes sociais,…...