Como qualquer criança que cresce nos arredores de Jyväskylä, Tommi Mäkinen aguardava ansiosamente pelos últimos dias do verão para ver Mikkola, Alén e Vatanen voar nas classificativas do Rali dos 1000 Lagos. Atraído pela vertigem daqueles heróis que passavam mais tempo no ar do que no chão, o jovem Tommi tentou a sua sorte mas a oportunidade da sua vida teimava em não aparecer. Quando tudo parecia perdido, um lugar caído do céu para disputar o rali finlandês ao volante…...