Numa altura em que a FPAK continua a reunir com os intervenientes das diversas disciplinas, o AutoSport teve acesso ao plano de contingência, e as medidas planeada são exigentes, mas permitem perfeitamente que os ‘motores’ se façam ouvir novamente a curto prazo. Apesar da pandemia ainda estar numa fase em que o Governo e as autoridades de saúde não podem arriscar demasiado na abertura das competições desportivas, já começa a ser possível traçar planos de médio prazo, e nesse contexto…...