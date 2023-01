SABIA QUE: o Diretor do Dakar 2023 é “o único navegador que fez cinco quilómetros de táxi no Rali de Portugal”

Esta história passou-se no ano de 1978. Nesse ano, corria com o Carlos Torres, com o Ford Escort de Grupo 1 feito pelo David Sutton e que foi tão famosos que, ainda hoje, se perguntarem ao Martin Holmes, ele sabe dizer a sua matrícula [UHM 736 S]. Era um carro com um grande palmarés, tinha ganho várias vezes o Grupo 1 no Mundial [WRC] e, em Portugal, foi Campeão Nacional. Nesse Rali de Portugal, chegámos à noite de Sintra como…...