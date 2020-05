AS SETE VIDAS DOS PILOTOS DE FÓRMULA 1

Numa modalidade em que a procura dos limites é constante, os acidentes são uma inevitabilidade. Combater e evitar as suas consequências tem sido a grande preocupação de quem gere os destinos da Fórmula 1 Uma frase que Fernando Alonso proferiu algum tempo depois do seu terrível acidente no GP da Austrália de F1 foi: “Estou grato à FIA pelos seus standards de segurança. É a única razão pela qual ainda estou vivo.” Não foi dita por acaso e espelha na…...