Sonhava seguir as pisadas do avô e do pai e tornar-se uma lenda do motociclismo escandinavo quando, aos 13 anos, a poliomielite o atirou para a cama do hospital hipotecando, para sempre, a ambição de triunfar nas duas rodas. Apesar do infortúnio, o jovem Simo não se conformou com o que a vida lhe reservara e, com a força e a perseverança que caracteriza os grandes atletas, construiu o seu próprio destino, encontrando nos automóveis o refúgio ideal para alimentar…...