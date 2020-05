Fórmula 1: Os motivos para o cancelamento do GP de Singapura

Os Grandes Prémios citadinos são as vítimas mais óbvias da situação criada pela pandemia da COVID-19, tendo os eventos de Melbourne e de Monte Carlo sido cancelados e o AutoSport sabe que Singapura também não será realizado. Uma prova no meio de uma grande cidade coloca sempre constrangimentos muito superiores às vividas num autódromo, uma vez que as estruturas são temporárias e, habitualmente, o espaço não abunda, logo encontrar medidas para promover a distância social exigida para conter o novo…...