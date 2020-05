A pandemia da COVID-19 colocou o mundo de joelhos e a Fórmula 1 não é exceção… A FOM pretende realizar este ano, no mínimo, quinze Grandes Prémios, mas isso terá um custo financeiro assinalável. O AutoSport fez as contas e comprovou que o rombo será grande. A categoria máxima do desporto automóvel foi apanhada num furacão quando se aprestava para realizar a sua primeira prova da temporada, tendo o Grande Prémio da Austrália sido cancelado, enquanto os fãs formavam fila…...