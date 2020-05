https://youtu.be/y0gZh_i_cVY Pelos caminhos do Rallye TAP, 50 anos depois da vitória de Francisco Romãozinho em 1969 A ideia surgira há algum tempo e foi amadurecendo. Como forma de assinalar a vitória de Francisco Romãozinho e João Canas Mendes no Rali de Portugal de 1969, o Autosport pegou no roadBook cedido pelo mestre Manuel Coentro, e, em quatro dias, percorreu os trilhos enfrentados pelos audaciosos concorrentes do Rallye Internacional TAP de 1969, uma prova marcada por péssimas condições meteorológicas, que viria…...