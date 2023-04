Malcolm Wilson recorda quando os Ford Escort WRC eram preparados num estábulo

Durante o Rali de Portugal 1997, Malcolm Wilson recordava os primeiros momentos do que se tornaria, e ainda é hoje, um bela história, o princípio da ligação à Ford, que entregou a Wilson a responsabilidade de 'representar' a Ford a nível oficial no Mundial de Ralis. Apesar de alguns 'arrufos', leia-se semi-divórcios pelo meio, o tempo foi passando: Já lá vão 23 anos. Recorde aqueles tempos e as palavras de Wilson: “Para os adeptos britânicos de ralis, Carlisle é um…...