O anúncio de um corte de 2 mil milhões de euros na Renault pode ser um mau sinal para a equipa de F1 e talvez Daniel Ricciardo tenha jogado em antecipação, trocando a equipa francesa pela McLaren. A situação da Renault já não era a mais confortável antes da crise da Covid-19, com a instabilidade a instalar-se no grupo, que começou com a novela que envolveu Carlos Ghosn e que levou a perdas e que já na altura começavam a…...