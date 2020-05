Com cinco triunfos no Rali de Portugal, e se permanecer no ativo pelo menos mais um ano, Sébastien Ogier ainda pode superar o recorde de cinco vitórias do finlandês Markku Alen. Revisite a carreira de sucesso do atual hexa-campeão do mundo na prova maior dos ralis nacionais e a sua opinião sobre o local onde obteve mais sucesso. Das 48 vitórias de Sébastien Ogier no Campeonato do Mundo de Ralis, cinco tiveram lugar em solo português, incluindo a mais importante:…...