Porque a história do desporto motorizado se encontra repleta de ‘saídas’ de construtores como a que sucedeu no final do ano passado com a Citroën, recordamos outras igualmente importantes que surpreenderam a comunidade do Mundial de Ralis Uma das características previsíveis do Mundial de Ralis assenta numa verdade absoluta: a de que os construtores de automóveis desaparecem tão rapidamente quanto surgiram. O que normalmente varia é o motivo e o momento que se encontram na base dessa decisão. 1999, por…...