A Silly Season de 2020 prometia muito, depois ameaçou ser muito calma e agora, virou o jogo de cabeça para baixo. O mercado irá promover mudanças profundas no grid para 2021. E depois da calma, veio a tempestade de novidades e especulações. A Silly Season corria ao ritmo da paragem motivada pela crise pandémica, com apenas alguns rumores aqui e ali. Mas os meses de maio, junho e julho prometem muitas novidades com as equipas a querer resolver os dossiers…...