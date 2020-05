Depois de muito tempo de negociações, avanços e recuos, a Fórmula 1 vai mesmo reduzir significativamente o valor que as equipas podem gastar sob o novo limite orçamental, que ficará fixado nos 145 milhões de dólares, o 'meio-termo' a que se chegou na sequência da pandemia do coronavírus. Finalmente chegou ao fim a grande maratona negocial que foi o ajustamento do teto orçamental para a Fórmula 1, medida que entrará em vigor já em 2021, depois de serem limados os…...