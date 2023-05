Malcolm Wilson: O piloto esquecido

Todos conhecem Malcolm Wilson: patrão da M-Sport, a equipa que faz correr os Ford 'oficiais' no Mundial de Ralis. Porém, do que muito menos se lembram é do piloto que, entre outras façanhas, fez parte de três equipas de fábricas - entre elas, a própria Ford, onde teve como colega Miki Biasion. Wilson, hoje com 67 anos, não foi um grande piloto - daqueles de exceção, capazes de arrastarem multidões nas estradas, atrás de si, sedentas de verem as suas…...