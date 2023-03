Froilán González: O touro das Pampas

José Froilán González pode não dizer muito aos mais desprevenidos. Mas, se se associar o nome à Ferrari, então as coisas começam a clarificar-se. Contemporâneo de Juan Manuel Fangio, este argentino de grande corpulência ficou ligado à primeira vitória da Ferrari numa prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Foi a 14 de Julho de 1951 e Froilán González cortou a linha da meta, em Silverstone, na frente de Fangio, então na Alfa Romeo e do seu colega de…...