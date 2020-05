O Ferrari 312 PB era um verdadeiro F1 com carroçaria fechada. Entre 1971 e 1973 foram construídos 12 unidades do que depressa se tornou no mais bem-sucedido carro de “sport” feito pela Ferrari. E que, também, foi o último. O Ferrari 312 PB baseou-se vagamente no 312 P V-12 de 1969 e foi feito a pensar no Campeonato do Mundo de Marcas dos Sport-Protótipos. Equipado com um motor 3.0 de 12 cilindros em linha e cerca de 450 cv, com…...