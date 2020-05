Nada foi normal no Rali de Sanremo de 1986. E o que deveria ser um “duelo franco-italiano”, depressa se transformou na ‘bronca da desclassificações dos Peugeot’ e em mais um triunfo de Markku Alen, mas agora ‘graças a Fiorio. Pelo menos, foi assim que o AutoSport relatou o que sucedeu nas estradas italianas, nesse mês de Outubro do ano de 1986. Na Primeira Etapa, correu tudo de acordo com o esperado –e, uma vez mais, como noutras ocasiões ao longo…...