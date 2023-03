Ayrton Senna: 10 momentos que criaram um mito

Ayrton Senna da Silva. Um nome para a eternidade. Uma das maiores estrelas mundiais de sempre, uma das maiores do desporto automóvel. Para muitos, a maior. A 21 de março de 1960, há 63 anos, nascia Ayrton. À sua maneira, com a sua intensidade e talento, conquistou o mundo. Cumprem-se este ano 29 anos da morte de Ayrton Senna, a 1 de maior de 1994, e do fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1, onde morreu também,…...