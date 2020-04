Num contexto em que ninguém consegue neste momento prever o que vai acontecer com a pandemia de coronavírus, o Rali de Portugal 2020 foi oficialmente cancelado já que as incógnitas são bem maiores que as certezas, e por isso o ACP entendeu que é melhor colocar o foco já em 2021. O Rali de Portugal vive um momento histórico. A prova do ACP já passou por imensos momentos difíceis, dos quais soube sempre dar a volta, e este cancelamento é…...