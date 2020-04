No meio de toda esta confusão causada pela pandemia de coronavírus, não podemos esquecer os clubes. Nesse sentido aqui fica mais uma entrevista a um dos seus líderes, no caso Nuno Jorge, presidente do CAMG, Clube Automóvel da Marinha Grande. Esta paragem devido à pandemia de coronavírus tem afetado em graus e escalas diferentes todas as agremiações desportivas, entre elas logicamente os clubes que organizam provas em Portugal. Desta feita, falámos com o presidente do CAMG, Clube Automóvel da Marinha…...