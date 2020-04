Fórmula 1: A equipa do Mónaco está viva

Em Outubro passado foi anunciado num projecto para ingressar na Fórmula 1 em 2021 e, muito embora a pandemia do COVID-19 tenha atrasado todo o processo, o plano continua vivo, como o responsável da potencial nova equipa confirmou ao AutoSport. No dia 3 de Outubro último a Monaco Increase Mangement (MIM) anunciou que estava a montar uma equipa para ingressar na categoria máxima do desporto automóvel em 2021, ano em que seria introduzido, originalmente, o novo regulamento técnico, permitindo às…...