O assassino microscópico ajoelhou o mundo e juntou, à desgraça, a miséria, que se vai sentar na cadeira do SARS Cov-2 e dinamitar o que ficou por destruir. O desporto automóvel foi dos violentamente espancados pelo vírus e jaz no chão inanimado à beira da morte, sem vaga à vista nos cuidados intensivos e à mercê da insensível crise que se agiganta à esquina. Por isso a pergunta é óbvia: “Quo vadis Motorsport?!” Diz-se que com o SARS Cov-2, o…...