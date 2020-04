Se olharmos para o Mundial de Ralis como um todo, percebemos que a evolução da modalidade também se deu com provas cada vez mais equilibradas. 74% das que constam no top 10 realizaram-se depois do virar do século, 90%, se contabilizarmos de 1997 para cá. São esses eventos que vamos relembrar. https://youtu.be/2Q7XCoXW4mA Desde 1973 que se disputa o Mundial de Ralis, e desde essa data que a disciplina não para de crescer, em todos os quadrantes, mas especialmente no seio…...