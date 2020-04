EUA vs Europa: O caminho da convergência nos monolugares

Até meados da década de 80, a relevância dos IndyCars na Europa cingia-se praticamente às 500 Milhas de Indianápolis, uma das mais icónicas provas de automobilismo do mundo. Desde a sua primeira edição, em 1911, as 500 Milhas cedo atraíram alguns dos melhores pilotos e construtores europeus, mas, à medida que os regulamentos do AIACR (predecessor da FIA) e da AAA (então o principal clube automóvel americano) divergiam, este interesse foi diminuindo. Desde meados da década de 20 até ao…...