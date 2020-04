Não resulta muito difícil escolher quatro dos mais emblemáticos circuitos europeus. Os seus nomes fazem parte do imaginário de todos os que adoram pilotar - Silverstone (Inglaterra), Nurburgring (Alemanha), Spa-Francorchamps (Bélgica) e Monza (Itália). Catedrais verdadeiras do desporto automóvel, nas suas curvas estão também algumas páginas escritas na língua de Camões. Por isso, fomos aos álbuns de recordações e pedimos a quatro pilotos e ex-pilotos portugueses com ampla 'bagagem' internacional, para darem a sua opinião. Os eleitos foram Pedro Lamy,…...