O ano de 1984 foi totalmente dominado pela McLaren que, com Alain Prost (7) e Niki Lauda (5), venceu 12 das 16 corridas e terminou o campeonato com quase o triplo dos pontos da Ferrari a sua rival mais direta. Por isso, não foi surpresa que Prost ganhasse ganho e Lauda terminasse em 2º lugar, no GP de Portugal, que encerrava a temporada. Esta surgiu, isso sim no meio ponto que separou os dois pilotos e que valeu ouro para…...