Por José Manuel Costa A FIA 'namorou' a ideia de implementar na Fórmula 1 uma caixa de velocidades igual para todas as equipas e houve mesmo um especialista que se chegou à frente, mas acabou tudo em águas de bacalhau. Será que o estrago financeiro que segue de mão dada com o Covid-19, irá recuperar esta ideia? Quando desenhavam os novos regulamentos para a segunda geração híbrida, a FIA e a Liberty Media queriam levar as regras para a utilização…...