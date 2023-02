A lenda de Jorge Recalde

Por Martin Holmes e Guilherme Ribeiro Jorge Recalde nunca será esquecido. O único piloto argentino que venceu uma prova do campeonato do Mundo de Ralis morreu quase há 22 anos, no dia 10 de março de 2001, aos 49, na sequência dum ataque cardíaco, que sofreu quando empurrava o seu carro rumo ao parque fechado em Villa Dolores. Oriundo de Mina Clavero, uma pequena cidade agrícola a cerca de 800 km de Buenos Aires, Jorge Recalde cresceu a viajar pelas…...