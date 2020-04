Por José Manuel Costa A Fórmula 1 está em suspenso por causa do SARS Cov.2 e da pandemia de Covid-19, mas as mentes brilhantes ao seu serviço não e porque a competição precisa de se revestir de uma capa verde de respeito pelo ambiente e os combustíveis sintéticos são perfeitos para isso! A Fórmula 1 continua enrolada nos seus atacadores no que toca à crise provocada pelo vírus e não se sabe se a temporada de 2020 arranca ou fica…...