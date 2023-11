Como se é Campeão do Mundo de Ralis a 14.000 Km de distância…

Na maior parte dos casos, a maioria dos adeptos recorda-se da decisão do Mundial de Ralis de 1998 quando Carlos Sainz viu o motor do seu Toyota Corolla WRC ceder a 300 metros de se tornar Campeão, mas a verdade é que em 2006, Sebastien Loeb festejou o seu título antecipadamente… a 14 mil quilómetros de distância! No momento em que Marcus Gronholm saiu de estrada e caiu para último na terceira especial do Telstra Rali da Austrália 2006, o…...

