F1, Achille Varzi: O piloto que nunca errava

Achille Varzi foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Adversário de Nuvolari, Caracciola e Rosemeyer, deixou a sua marca na história do automobilismo. Filho de um rico industrial têxtil do Norte de Itália, Achille estreou-se muito cedo nas motos, seguindo o exemplo do seu irmão mais velho, Angelo. Protagonista das lutas pelas primeiras posições, iniciou a sua carreira nos automóveis em 1928, com o mesmo sucesso obtido com motos como as Bianchi e Moto Guzzi oficiais. Piloto das…...