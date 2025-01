Keke Rosberg: a vitória no Silverstone International Trophy com o ‘milagre’ da chuva

A última edição do International Trophy teve lugar em 1978, na pista de Silverstone. Nessa altura - e durante mais alguns anos, acrescente-se - podiam-se fazer corridas de F1 extra-campeonato do Mundo. Houve mesmo, durante o final dessa década e na década seguinte, uma coisa chamada Campeonato Aurora de F1, uma competição para monolugares desta categoria e que depressa se tornou num refúgio para ex-pilotos do Mundial, que aqui nunca tinham conseguido dar nas vistas. Mas vamos ao International Trophy.…...

