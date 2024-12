Glorioso Acontecimento: primeiro Grande Prémio Automóvel. Data: 26 de Junho de 1906. Local: Le Mans, França. Carro vencedor: Renault AK. Piloto vencedor: Ferenc Szisz, húngaro. O ano de 2006 foi o do centenário das corridas de Grande Prémio. Se bem que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 só se tenha disputado pela primeira vez (sob essa designação) em 1950, a verdade é que a história começou bem mais cedo, num dia de verão de 1906, na localidade francesa de…...

